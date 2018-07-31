Россия поставит в США еще шесть ракетных двигателей РД-180

НПО "Энергомаш" и United Launch Alliance (ULA) заключили новое соглашение на 2020 год о поставке США ракетных двигателей РД-180.

Американц получат шесть российских двигателей для пусков Atlas V, сообщил РИА Новости генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

В прошлом году сообщалось, что Пентагон из-за технических и финансовых проблем будет вынужден закупать российские ракетные двигатели РД-180 как минимум до 2025 года - дольше, чем предполагалось первоначально.

Напомним, ранее конгресс запретил использование российских ракетных двигателей в военных целях после 2019 года. На этот шаг американские законодатели пошли после присоединения Крыма к России в 2014 году.

В конце 2015 года эти санкции были смягчены – после того как выяснилось, что в данный момент запускать спутники в космос может только частная компания SpaceX.