В Екатеринбурге реконструкцией набережной Исети займётся компания, которая несколько раз перекладывала плитку на Плотинке

В Екатеринбурге благоустройством набережной Исети от улицы Малышева до Куйбышева займётся тот же подрядчик, который неудачно переложил брусчатку на Плотинке. Перед ЧМ-2018 по футболу её пришлось укладывать заново из-за некачественного выполнения работ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Благоустройством набережной реки Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, в том числе модернизация систем уличного освещения будет заниматься компания ООО "Лев". Стоимость - 170,1 млн руб.

В прошлый раз эта компания производила замену уличного покрытия, канализационных люков и бортовых камней. Обустройство газонов тоже входило в планы, но через неделю плитка начала разваливаться.

Согласно проекту, работы должны завершиться к 1 октября 2019 года. На этом участке высадят деревья, сделают новые пешеходные дорожки, спуски к воде и модернизируют систему уличного освещения.