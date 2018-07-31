ЕС ввел санкции против нескольких российских компаний из-за Крыма

Европейский Союз ввел санкции против нескольких российских компаний из-за Крыма.

Меры введены в связи со строительством моста через Керченский пролив. Как сообщает РИА Новости, санкции ЕС затронули следующие компании: "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост" и "Стройгазмонтаж - СГМ Груп".

Уточняется, что меры предусматривают замораживание активов, принадлежащим данным организациям в ЕС, а также запрет для физических и юридических лиц, зарегистрированных в Евросоюзе, предоставлять им какие-либо средства.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце 2017 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал "срочно остановить" строительство Крымского моста. В апреле этого года он заявил, что Украина введет санкции против всех компаний, участвующих в строительстве, и проинформирует другие страны о включении их в "черный список".

А недавно стало известно, что Киев уговаривает ЕС и США ввести санкции в отношении российских черноморских портов - это будет ответ на строительство Крымского моста.