Свердловчанам от имени ЛДПР предлагают деньги за выборы

Жителям Свердловской области стали приходить сообщения на телефон с предложением денег якобы от партии ЛДПР. Как сообщил на своей странице в Facebook представитель регионального отделения партии Данил Шилков, это дело рук мошенников.

"В Екатеринбурге и Свердловской области активизировались мошенники. Обращаю ваше внимание, что данные SMS-сообщения не имеют ничего общего с ЛДПР и лицами, представляющими партию в регионе", - уточнил Шилков.

Мошенники предлагают деньги за прошедшие выборы президента РФ "по новой программе выплат от социальных политиков".

В тексте сообщения также говорится, что партия выделяет денежную сумму в размере 5 тыс. руб., и для зачисления средств требуется карта Сбербанка.