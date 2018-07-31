В Петербурге дорожная разборка закончилась стрельбой: есть пострадавший

В Петербурге полицейские разыскивают участника дорожной разборки. В результате инцидента был расстрелян мужчина.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вечером 29 июля в полицию Выборгского района поступил сигнал о дорожном конфликте на перекрестке проспектов Просвещения и Культуры. Стражам порядка удалось выяснить, что на проезжей части произошел инцидент между водителями автомобилей "Митсубиши" и "Шкода". После этого водитель последней выстрелил из травматического оружия в своего оппонента и скрылся.

Пострадавший, 29-летний петербуржец, был госпитализирован. После оказания медпомощи его отпустили из больницы.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится розыск предполагаемого злоумышленника.