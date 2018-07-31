Семьи с четырьмя детьми получат льготную ипотеку

Право на льготную ипотеку под 6% годовых будут иметь семьи, в которых рождает четвертый и последующий ребенок. Поправки в правила предоставления субсидий одобрило Правительство России, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее право на льготную ставку имели семьи, где рождается второй или третий ребенок. Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, поправки расширяют круг получателей.

Льготная ипотека для многодетных семей действует с 2018 г. В Минстрое прогнозировали снижение ипотечных ставок до 6% к 2022 году.