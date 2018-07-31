В Минске назвали бредом сообщения об инсульте у Лукашенко

Сообщения об инсульте у президента Белоруссии Александра Лукашенко – бред, заявилаТ АСС пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Ранее украинский портал "Деловая столица", сославшийся на источники в белорусских журналистских кругах, заявил, что из-за инсульта и госпитализации Лукашенко не появлялся на публике с 28 июля.

Между тем, 23 июля президент РФ Владимир Путин пригласил Лукашенко в ближайшее время посетить Россию. Сообщалось, что встреча может состояться в Сочи.

Напомним, Путина также неоднократно подозревали в ухудшающемся самочувствии. В январе пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось в очередной раз отвечать на вопрос о его здоровье. Песков заявил, что Путин абсолютно здоров и "может дать фору многим".

В 2015 году СМИ в очередной раз подняли тему здоровья Владимира Путина. Поводом стали отмененные встречи на высшем уровне с участием президента.

В декабре 2012 года Путин сам прокомментировал слухи о своем плохом здоровье. По его словам, они выгодны политическим оппонентам. "Не дождетесь", - добавил президент.