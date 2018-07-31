Экс-замминистра здравоохранения Прикамья оштрафован за попытку покровительства главе бюро СМЭ

Бывший первый замминистра здравоохранения Пермского края оштрафован за мошенничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Он должен заплатить 450 тыс. руб. Пока приговор в силу не вступил.

По версии следствия, в 2015-16 гг. замглавы минздрава ежемесячно получал от руководителя краевого бюро судебно-медицинской экспертизы деньги за покровительство по службе. Переводы шли с карты знакомой директора бюро на карту близкого друга осужденного. Всего за это время чиновник получил 400 тыс. руб., но никакого обещанного содействия не оказал – не имел возможностей. Ущерб полностью возмещен перед судом.