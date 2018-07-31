Жительница Нефтеюганска в социальных сетях пожаловалась на то, что из крана течет вода с червями

Жительница Нефтеюганска в социальных сетях поделилась видеозаписью, демонстрирующей червяков, которые плавают в воде из-под крана, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам женщины, вода с червями течет в 13 микрорайоне города, в доме №56. Червей жительница города обнаружила, когда набирала воду в кошачью миску.

"Вот такая водица из-под крана течет. Ужас", - пишет автор видеоролика в группе "Это Юганск, детка! Нефтеюганск" социальной сети ВКонтакте.

Меньше чем за сутки видеоролик собрал 11 тыс. 400 просмотров. В комментариях пользователи разделились. Одни выразили возмущение: "Ужас", "Не просто ужас. А потом болеем из-за такой воды. Наказывать кого надо за такой беспредел", "В микрорайоне 15 вода рыбой воняет жутко, из нее уху варить можно. Не знаю, что там на очистных добавляют", "Вызовите УК, зафиксируйте это! Дальше воду на экспертизу, дело в суд, можно еще в прокуратуру и СЭС!", "Обалдеть. Так даже мыться в ней страшно", "Я как приеду в Юганск, так в первые дни тошнит от этой вонючей воды, потом принюхаешься, зажмуришься и моешься. Кстати, жила раньше в 14 микрорайоне, сейчас в 15, и везде она воняет канализацией. Червей пока не видела".

Другая часть подписчиков усомнились в подлинности видео: "Не может этого быть. Какое-то количество хлора или обеззараживающих веществ все равно добавляют на очистных. Так что фейк. Сейчас кто-нибудь будет фильтры рекламировать", "Перед счетчиками фильтры стоят. Никак такие черви не могут пройти через них", "Не верю", "Покажите, как набираете ее из-под крана".

Получить оперативный комментарий от "Юганскводоканала" не удалось. Им направлен официальный запрос.