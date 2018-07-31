Курганский пляж "Голубые озера" официально закрыт из-за антисанитарии и бактерий в воде

В Кургане закрыли последний официальный пляж "Голубые озера". Причина - антисанитария и присутствие в воде кишечной палочки.

"По результатам проведения лабораторных исследований установлено несоответствие пробы воды с пляжа по показателю "термотолерантные колиформные бактерии", сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Курганской области.

Также отобранные пробы песка и почвы с муниципального пляжа не соответствуют по нормативу "присутствие в пробах бактерий кишечной палочки" и по нормативу "энтерококки".

В Роспотребнадзор пришли жалобы от граждан на антисанитарное состояние муниципального пляжа "Голубые озера". Суть жалоб - переполненные контейнеры, несвоевременный вывоз мусора.