В Челябинске "Горэлектросеть" оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушения при подключении к электрическим сетям

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе постановление Челябинского УФАС о наложении на АО "Горэлектросеть" штрафа в размере 300 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Компания нарушила действующее законодательство при подключении ООО "Олимп" к электрическим сетям.

Сначала "Горэлектросеть" не уведомила компанию о недостающих документах, а потом направила проект договора с указанием условий о неустойке и порядке внесения платы за технологическое присоединение. Это не соответствовало правилам присоединения.

УФАС оштрафовало компанию на 300 тыс. руб. Арбитражный суд Челябинской области оставил в силе данный штраф, а теперь решение подтвердил и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.