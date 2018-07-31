Челябинцу увеличили длительный тюремный срок за хранение героина

9 апреля этого года 31-летний житель Челябинска осужден за незаконный сбыт наркотиков - ему дали 12 лет в колонии строгого режима, однако мужчина решил обжаловать приговор.

В 2017 году он в своей квартире по ул. Мира в Челябинске продал полкилограмма карфентанила и героин, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Кроме того, он без цели сбыта хранил по месту проживания 11 свертков героина, которые были изъяты в ходе обыска.

В апелляционном представлении государственный обвинитель просил об отмене приговора в связи с мягкостью назначенного наказания. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда удовлетворила представление прокурора и усилила виновному наказание до 13,5 лет лишения свободы.