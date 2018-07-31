Семь человек эвакуировали с места жесткой посадки Ан–2 под Красноярском

Спасатели эвакуировали семь человек из частного самолета Ан–2, совершившего накануне жесткую посадку в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края.

Экипаж и пассажиров доставили в поселок Тура, передает ТАСС.

Один из эвакуированных получил легкую травму руки, от госпитализации он отказался.

27 июля в Иркутской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку и опрокинулся. По данным источника, пострадали три человека. Самолет также был частным.