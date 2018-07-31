Назван состав олимпийской сборной России на турнир Sochi Hockey Open

Назван состав олимпийской сборной России (ближайшего резерва национальной команды), которая примет участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open.

Как сообщили Накануне.RU в Федерации хоккея России, турнир пройдет в Сочи с 3 по 8 августа. В нем также примут участие клубы КХЛ "Ак Барс", СКА, "Сочи", "Локомотив" и китайский "Куньлунь".

Тренерский штаб олимпийской сборной России во главе с Олегом Браташом вызвал следующих игроков:

Вратари: Игорь Шестеркин, Алексей Мельничук (оба - СКА), Илья Ежов (Нефтехимик) и Алексей Красиков (Сибирь).

Защитники: Александр Елесин, Зият Пайгин (оба - Локомотив), Андрей Миронов (Динамо), Николай Демидов (Сибирь), Роман Рукавишников, Егор Рыков, Владислав Семин (все - СКА), Никита Лямкин (Ак Барс) и Андрей Ермаков (ЦСКА).

Нападающие: Владимир Ткачев (Салават Юлаев), Михаил Мальцев, Андрей Алтыбармакян, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все - СКА), Виталий Кравцов (Трактор), Андрей Кузьменко, Андрей Светлаков (оба - ЦСКА), Артем Ильенко, Денис Алексеев, Григорий Денисенко (все - Локомотив), Даниил Вовченко (Северсталь), Андрей Чибисов «Металлург Мг), Владимир Брюквин (Динамо) и Денис Зернов (Авангард).

Как отметили в ФХР, средний возраст российской команды составляет 22 года.