Почетными гражданами Челябинска смогут стать люди с судимостью за тяжкие преступления

На звание "почетный гражданин Челябинска" смогут претендовать граждане, имеющие погашенную судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Соответствующие поправки предлагается внести в "Положение о почетном гражданине Челябинска".

Согласно поправкам, предлагается исключить критерий, препятствующий награждению, о наличии погашенной судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Справедливой России", проект решения внесен в гордуму, уже одобрен комиссией и вынесен на рассмотрение городского парламента.

"Эсеры" выступили против принятия поправок, они готовят открытое письмо депутатам гордумы и губернатору, а также намерены провести пикеты.

"Бандитов, насильников и убийц надо обличать позором, а не почетом. Репутация почетного гражданина не должна вызывать никаких сомнений ни у кого, иначе сам институт награды полностью дискредитируется. Критерии награды, которая представляет мнение всего города, следует обсуждать публично, а не кулуарно. Ведь если преступники будут почетными гражданами Челябинска, в таком городе жить будет стыдно", - считает секретарь бюро совета ЧРО "СР" Василий Швецов.