В Зеленой Роще в центре Екатеринбурга появились дорожки из камней и досок

В парке Зеленая Роща в центре Екатеринбурга продолжаются работы по "точечному" благоустройству. На участке территории, примыкающей к клинике "УГМК-здоровье" появились "дорожки" из досок и камней. Об этом сообщил на странице в Facebook урбанист Владимир Злоказов, передает корреспондент Накануне.RU

Непонятные дороги с бортами из деревянных досок и камней разместили прямо на грунте между деревьев.

"Радует, что все это настолько кустарно, некрасиво и временно, что можно будет без сожалений всё это выкорчевать в любой момент, но возникает вопрос "а зачем вообще", если намечается полноценное благоустройство парка. Можно было сделать дорожку от выхода с территории клиники до ближайшей обустроенной дорожки в парке и на этом успокоиться", - пишет Злоказов.

"Я вообще не понимаю, зачем там весь этот скейтодром. План по щебню выполнить? Это был последний островок природы", - комментируют происходящее люди в соцсетях.

Урбанист также просит всех неравнодушных жителей отправить обращение в администрацию с требованием провести общественное обсуждение проекта благоустройства парка, который разрабатывала компания "Архитек".

Добавим, что на change.org создана петиция, адресованная губернатору Свердловской области и администрации города. Главное требование - остановить "колхозное" благоустройство парка. На сегодняшний день петицию подписали почти 400 человек.

Отметим, что недавно в парке появился забор, который установила УГМК возле своего строящегося здания. В компании общественникам пояснили, что это якобы временные меры.