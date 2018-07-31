В Югре скончался бывший топ-менеджер "Газпром трансгаз Сургут"

В Сургуте на 65-м году ушел из жизни городской политик и бывший топ-менеджер компании "Газпром трансгаз Сургут" Виктор Старостенко. О его кончине сообщила гордумы, передает корреспондент Накануне.RU.

Старостенко до 2016 г. работал депутатом думы Сургута, до этого - депутатом думы Тюменского муниципального района.

Основным местом его работы были предприятия группы "Газпром": с 2007 г. Старостенко был замдиректора "Сургутгазпрома", затем - заместителем директора "Газпром трансгаз Сургута".

Старостенко имел благодарственные грамоты губернаторов Ямала, Югры и Тюменской области, он награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.