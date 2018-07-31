Сестрам, признавшимся в убийстве отца, грозит пожизненный срок

Следствие ужесточило обвинение трем сестрам, которые на допросе признались в убийстве своего отца в Москве. Теперь им грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

Вечером 27 июля в подъезде жилого дома по Алтуфьевскому шоссе нашли тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. По подозрению были задержаны трое его дочерей.

Первоначально уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы.

Однако в суд были представлены материалы, где сестры проходили уже по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), сообщает РИА Новости.

При этом суд пока не стал арестовывать девушек – им продлили срок задержания на 72 часа.