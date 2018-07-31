В пермском международном аэропорту началась реконструкция перрона

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил максимально ускорить работы по реконструкции перрона и установке телетрапов в аэропорту "Большое Савино", передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом глава региона сообщил в своем инстаграм.

"В "Большом Савино" началась реконструкция перрона и рулежных дорожек. После завершения необходимых работ в аэропорту появятся и телетрапы – пермяки и гости города, не выходя на улицу, смогут попадать из здания аэропорта сразу в самолет и обратно. Работы по реконструкции и установке достаточно продолжительные, времени осталось немного, поручил максимально ускориться", - говорится в сообщении.

Напомним, реконструкцией займется компания "Алексо" из Домодедово. Стоимость контракта составляет 228,9 млн руб. Исполнитель обязан спроектировать телетрап, доставить их в аэропорт и установить в течение восьми месяцев после заключения контракта. В числе обязанностей поставщика значится и обучение персонала аэропорта обращению с новым оборудованием