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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
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от издателя  |  комментариев: 9


Выборную "матрешку" захлестнуло митингами В минувшие выходные в городах "тюменской матрешки", как и по всей стране, прошли митинги против пенсионной "реформы". Организаторы – региональные отделения КПРФ – рапортуют об успешном проведении протестных акций и заявляют о большом количестве участников. Интерес к акциям в трех регионах подогревают выборы губернатора Тюменской области, которые пройдут этой осенью.
31.07.2018
политика ;
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В пермском международном аэропорту началась реконструкция перрона
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Открытие нового терминала аэропорта &quot;Большое Савино&quot; (2017) | Фото: facebook.com/sapkoperm

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил максимально ускорить работы по реконструкции перрона и установке телетрапов в аэропорту "Большое Савино", передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом глава региона сообщил в своем инстаграм.

"В "Большом Савино" началась реконструкция перрона и рулежных дорожек. После завершения необходимых работ в аэропорту появятся и телетрапы – пермяки и гости города, не выходя на улицу, смогут попадать из здания аэропорта сразу в самолет и обратно. Работы по реконструкции и установке достаточно продолжительные, времени осталось немного, поручил максимально ускориться", - говорится в сообщении.

В «Большом Савино» началась реконструкция перрона и рулежных дорожек. После завершения необходимых работ в аэропорту появятся и телетрапы – пермяки и гости города, не выходя на улицу, смогут попадать из здания аэропорта сразу в самолет и обратно. Работы по реконструкции и установке достаточно продолжительные, времени осталось немного, поручил максимально ускориться. #БольшоеСавино #Пермь

Публикация от Максим Решетников (@reshetnikovmg)

Напомним, реконструкцией займется компания "Алексо" из Домодедово. Стоимость контракта составляет 228,9 млн руб. Исполнитель обязан спроектировать телетрап, доставить их в аэропорт и установить в течение восьми месяцев после заключения контракта. В числе обязанностей поставщика значится и обучение персонала аэропорта обращению с новым оборудованием

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31.07.2018 08:50 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
10:50 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.07.2018 16:25 Мск
Телетрапы в пермский аэропорт поставит компания из Домодедово

Ранее 27.06.2018 09:40 Мск
Пермский международный аэропорт объявил конкурс на поставку телетрапов

Ранее 02.04.2018 09:00 Мск
Подведены итоги конкурса на реконструкцию перрона в пермском аэропорту








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В пермском международном аэропорту началась реконструкция перрона
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