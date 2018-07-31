ХК "Автомобилист" обыграл в контрольном матче китайский "Куньлунь"

Хоккейный клуб "Автомобилист" провел второй контрольный матч на сборах в Чехии. Был обыгран китайский "Куньлунь Ред Стар".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, два периода прошли без голов, а на 48-й минуте бывший игрок "Автомобилиста" Тэйлор Бек поразил ворота Владимира Сохатского, который заменил Якуба Коваржа в середине встречи.

На последней минуте тренерский штаб снял вратаря, и новичок уральцев Найджел Доус перевел игру в овертайм, в котором сам же и забросил победную шайбу.

Напомним, ранее все новички клуба из Екатеринбурга определились с игровыми номерами на будущий сезон.