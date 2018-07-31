В Челябинске до вечера объявлены неблагоприятные метеоусловия

В Челябинске до вечера вторника объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в челябинском гидрометцентре.

"30 - 31 июля 2018 г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", – говорится в сообщении.

НМУ первой степени опасности объявлены до 19 часов 31 июля.