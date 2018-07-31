В Свердловской области закрыли детски лагерь, где воспитанников кормили фаст-фудом

В Свердловском городе закрыли детский лагерь на 30 суток из-за того, что воспитанников кормили фаст-фудом. Судебные приставы Верхнепышминского районного отдела судебных приставов УФССП России по Свердловской области приостановили его деятельность, сообщили Накануне.RU в ведомстве.

"Директор лагеря заключил договор с расположенным неподалеку от здания детского учреждения кафе с фаст-фудом, поэтому меню детей включало наггетсы (замороженный полуфабрикат, обжаренный во фритюре) на обед и сэндвичи с курой на завтрак. Также детям не был организован дневной сон и медицинское обслуживание, для девочек и мальчиков использовался один туалет", - сообщили в УФССП России по Свердловской области.

В итоге суд признал директора лагеря виновным в административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

На сегодняшний день опечатаны входные двери всех корпусов, деятельность оздоровительного учреждения приостановлена.

В этот же период судебные приставы будут осуществлять проверку исполнения судебного решения на предмет несанкционированного возобновления деятельности оздоровительного учреждения.