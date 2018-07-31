Минтранс предложил разрешить не взвешивать дамские сумки и портфели перед перелетом

Минтранс России предложил изменить федеральные авиационные правила, в частности, вывести дамские сумки и портфели из понятия ручной клади.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В нем поясняется, что эти предметы не нужно будет взвешивать перед полетом.

Кроме того, в список предметов, которые можно будет взять в салон сверх установленного лимита в 5 кг, вошли: букет цветов, верхняя одежда, портплед с костюмом, костыли, трости, ходунки, складное кресло-коляска, лекарства, детское питание и специальные диетические потребности.

В феврале сообщалось, что депутаты Госдумы планируют обратиться в Росавиацию с предложением ввести единые для всех авиакомпаний требования к ручной клади. Предлагалось помимо веса прописать размеры, габариты багажа, который пассажиру можно с собой брать на борт. Также уточнялось, что требования к габаритам могут варьироваться в зависимости от типа воздушного судна: для самолетов малого размера могут действовать одни нормы, для трансконтинентальных лайнеров – другие. Но, по словам депутатов, это должны быть четкие и понятные правила, которые не меняются каждый день.