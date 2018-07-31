В Копейске по требованию УФАС отменили торги на ремонт фонтана стоимостью 17 млн рублей

УФАС нашло нарушение в закупке по выбору подрядной организации для капитального ремонта фонтана на площади Славы в Копейске. Теперь должностному лицу управления строительства города грозит административное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

На закупку с начальной стоимостью 17,2 млн рублей пожаловалась челябинские компании.

В ходе рассмотрения жалоб УФАС установило, что заказчик неправомерно выбрал в качестве способа закупки конкурс с ограниченным участием, поскольку фонтан не относится к особо опасному, технически сложному или уникальному объекту капитального строительства или к объекту культурного наследия.

В июне УФАС выдало управлению предписание об отмене закупки, которое было исполнено. Теперь должностному лицу управления грозит административный штраф в размере 50 тыс. руб.