Тюменские врачи спасли ребенка, получившего в аварии перелом восьми ребер и ушиб легкого

В Тюмени заведующий первым торакальным отделением ОКБ №1 вместе с коллегами из областной больницы №2 сделали серьезную операцию подростку, получившему в аварии множественные флотирующие переломы восьми ребер, а также ушиб правого легкого, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Следствие подобных переломов – человек не может дышать самостоятельно. Экспертом выступил торакальный хирург ОКБ №1 Мустахим Сатывалдаев. Он выполнил комплекс хирургических манипуляций, позволивших восстановить самостоятельное дыхание, – санационную видеоторакоскопию справа с наложением фиксирующей шины на грудную клетку.

Сейчас пострадавший уже дышит самостоятельно, готовится к выписке и возвращению в родной дом.