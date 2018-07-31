Пятый кандидат в губернаторы Тюменской области не прошел "муниципальный фильтр"

Кандидат от "Партии социальной защиты" Лариса Шакурова не смогла преодолеть муниципальный барьер. В областной избирком она сдала только две подписи. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил секретарь Избирательной комиссии Тюменской области Андрей Николаев.

Документы кандидат сдала 30 июля. Напомним, именно этот срок для претендентов на должность губернатора был крайним.

"Лариса Шакурова сдала часть документов. Листы поддержки представила в количестве двух подписей муниципальных депутатов. Соответственно, их мало, не хватает. Но решение будем принимать в субботу, 4 августа", - сообщил Андрей Николаев.

Напомним, для регистрации в избиркоме каждый кандидат в губернаторы Тюменской области должен собрать в свою поддержку как минимум 238 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Тюменской области, Югры и Ямала.

Остальным кандидатам - Александру Моору ("Единая Россия"), Артему Зайцеву (ЛДПР), Ивану Левченко (КПРФ), Владимиру Пискайкину ("Справедливая Россия") удалось собрать необходимое количество подписных листов.

Отметим, что избирать главу региона 9 сентября будут жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.