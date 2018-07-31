Дворкович объяснил рост цен на бензин сменой Правительства

Бывший вице-премьер Правительства РФ, курировавший ТЭК, Аркадий Дворкович заявил о том, что цены на бензин резко выросли из-за смены состава кабмина. По его словам, во время пересменки "отсутствовало ежедневное управление системой сдержек и противовесов" на рынке.

Напомним, основной рост топливных цен на АЗС пришелся на май, хотя увеличиваться они начали еще в апреле. Производители, напомним, согласились "заморозить" цены на бензин на уровне 30 мая. По данным Росстата, стоимость бензина в России в последний месяц не увеличивается.

Дворкович в комментарии РБК заявил, что нефтяники решили повысить цены из-за "небольшой буквально двух-трехнедельной перестановки местами", а также из-за ожиданий роста налоговой нагрузки.

Также он добавил, что если была четкая работа и управление ожиданиями, то можно было бы сгладить динамику цен.