Суд вынес приговор хабаровскому мародеру, укравшему компьютеры из разбившегося самолета

В Хабаровском крае вынесли приговор молодому человеку, который украл вещи погибших при крушении пассажирского самолета у села Нелькан.

Как сообщили Накануне.RU в краевой прокуратуре, в ноябре 2017 года местный житель после крушения самолета L-410 направился к месту падения его частей. Он воспользовался ситуацией и вытащил из кабины пилота два планшетных компьютера общей стоимостью 50 тыс. руб. С похищенным он ушел домой, а впоследствии обращался к односельчанам с просьбой помочь ему разблокировать планшеты или купить их.

Фото с места крушения

Как уточнили в прокуратуре, мародер свою вину признал, раскаялся и активно сотрудничал с правоохранительными органами. Все похищенное было изъято и возвращено родственникам погибших. Суд, учитывая раскаяние и несовершеннолетний возраст злоумышленника на момент преступления, приговорил его к 100 часам обязательных работ.

Напомним, самолет L-410 разбился при заходе на посадку в аэропорту поселка Нелькан 15 ноября прошлого года. В результате крушения погибли шесть человек, выжила только девочка в возрасте около четырех лет.