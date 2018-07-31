Запрещенное ИГ взяло на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

Ответственность за убийство четырех иностранных туристов в Таджикистане взяли на себя террористы организации "Исламское государство" (запрещена в России).

На группу из семи человек напали 29 июля, когда они ехали на велосипедах. Неизвестные сбили их на автомобиле, а после напали с холодным и огнестрельным оружием, после чего и скрылись. В результате четыре человека погибли. Среди них - двое американских граждан.

Один из злоумышленников был задержан вскоре после нападения, еще двое оказали сопротивление и были ликвидированы. 30 июля задержали еще троих подозреваемых, у них изъяли ножи и огнестрельное оружие.

Среди версий преступления — разбойное нападение, автоавария, убийство и теракт, сообщает РБК.