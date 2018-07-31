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Протест по осени считают? Накануне.RU подготовило обзор наиболее заметных акций и митингов протеста, прошедших в российских городах 28 июля, и попыталось оценить перспективы этого социального движения.
30.07.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


Выборную "матрешку" захлестнуло митингами В минувшие выходные в городах "тюменской матрешки", как и по всей стране, прошли митинги против пенсионной "реформы". Организаторы – региональные отделения КПРФ – рапортуют об успешном проведении протестных акций и заявляют о большом количестве участников. Интерес к акциям в трех регионах подогревают выборы губернатора Тюменской области, которые пройдут этой осенью.
31.07.2018
политика ;
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Новости
31.07.2018 04:02 Мск (06:02 Екб)
экономика | В России
Ипотечная ставка в июне понизилась до 9,48%
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ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

‍Средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях в июне снизилась на 0,08 п.п. по сравнению с маем.
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Как сообщает Центробанк России, теперь этот показатель ровняется 9,48% годовых. "В июне наблюдалось восстановление активности участников рынка ипотечного жилищного кредитования. В течение месяца было выдано 120,5 тыс. рублевых кредитов на общую сумму 242,6 млрд рублей", - отмечает Банк России.

Доля ипотеки в объеме потребительских кредитов в рублях в июне увеличилась на 1 п.п., до 24,3%.

Сумма совокупной задолженности по ипотечным жилищным кредитам увеличилась за июнь на 2,1% и превысила 5,7 трлн рублей. Как отмечают в ЦБ, при этом качество обслуживания задолженности по ипотеке в июне 2018 года улучшилось, а ее доля в суммарной задолженности уменьшилась до 1,24%, подытожил регулятор.

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31.07.2018 04:02 Мск | Денис Линов
06:02 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.07.2018 01:17 Мск
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Ипотечная ставка в июне понизилась до 9,48%
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