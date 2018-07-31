Ипотечная ставка в июне понизилась до 9,48%

‍Средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях в июне снизилась на 0,08 п.п. по сравнению с маем.

Как сообщает Центробанк России, теперь этот показатель ровняется 9,48% годовых. "В июне наблюдалось восстановление активности участников рынка ипотечного жилищного кредитования. В течение месяца было выдано 120,5 тыс. рублевых кредитов на общую сумму 242,6 млрд рублей", - отмечает Банк России.

Доля ипотеки в объеме потребительских кредитов в рублях в июне увеличилась на 1 п.п., до 24,3%.

Сумма совокупной задолженности по ипотечным жилищным кредитам увеличилась за июнь на 2,1% и превысила 5,7 трлн рублей. Как отмечают в ЦБ, при этом качество обслуживания задолженности по ипотеке в июне 2018 года улучшилось, а ее доля в суммарной задолженности уменьшилась до 1,24%, подытожил регулятор.