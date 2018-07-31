Эксперты сообщили, что будет с рублем в августе

Предстоящий август вряд ли станет серьезным испытанием для рубля.

Как считают аналитики, давление на национальную валюту может сохраниться из-за рисков геополитических обострений, падения цен на нефть, а также локального дефицита долларов из-за конвертации дивидендов в валюту и на фоне ужесточения монетарной политики в США.

Однако как считают эксперты, доллар не сможет укрепиться выше 64 руб. Август традиционно считается сложным месяцем для рубля. Статистика за последние 20 лет указывает на то, что в этом месяце нацвалюта демонстрировала негативную динамику по отношению к доллару в 70% случаев, отметил аналитик банка "Нордеа" Денис Давыдов.

"Однако если из наблюдения исключить весьма драматичный 1998 год, то в среднем российская валюта в периоды снижения теряла в весе лишь около трех процентов в паре с долларом. После перехода рубля в свободное плавание в конце 2014-го снижение российской валюты отмечено лишь в августе 2015 года. Впрочем, тогда нефтяные цены на фоне рисков перепроизводства снижались до уровней, близких к $40 за баррель марки Brent", — добавил он.

Практически всегда обвалы рубля начинались после масштабных коллапсов цен на нефть: так было в 1998 году (но к обвалу нефтяных цен примешивалась еще и неспособность России обслуживать огромный долг), так было и в 2008-м, и в 2014-2015 годах, говорит заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова.

Приближающийся месяц вряд ли станет кризисным для рубля, полагают эксперты.

"Объем выплат по внешнему долгу в августе — наименьший среди других месяцев. По данным ЦБ, он ожидается на уровне $4,3 млрд, что вдвое ниже, чем в среднем за месяц в этом году. Профицит торгового баланса, вероятнее всего, останется на уровне $15 млрд. Активность Минфина на валютном рынке, судя по всему, сохранится прежней. Влияние покупок в резервы на курс заметно, но важно, что оно не вырастет", — сказал начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Георгий Ващенко.

Вплоть до конца августа рубль с высокой вероятностью будет в диапазоне 61-64 против доллара, также полагает трейдер банка "Глобэкс" Сергей Четвериков.

Геополитический фактор курсообразования рубля, скорее всего, сойдет на нет, поскольку американские сенаторы уйдут в отпуск, Государственная дума тоже завершила сессию, говорит руководитель отдела операций на финансовых рынках банка "Восточный" Константин Кочергин. В августе вероятно сохранение действующего с апреля диапазона курса — 62-64 рубля за доллар, оценил он.

На текущий момент рубль заметно недооценен относительно нефтяных котировок и макроэкономических показателей, считает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, сообщает РИА "Новости".