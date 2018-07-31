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от издателя  |  комментариев: 9


В ДНР готовятся запустить "Стирол" В ДНР планируется возобновить работу химического гиганта "Стирол", переведенного под внешнее управление в марте прошлого года. Детище первой пятилетки, завод в лучшие времена поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака, аммиачной селитры, различных полимеров, но еще до начала военного конфликта в Донбассе у завода начались проблемы, а в мае 2014 года он остановил работу.
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Три мэра уральских городов попали в десятку Национального рейтинга
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портфель чиновник должность (2017) | Фото: Накануне.ru

Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ подготовили новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров России за июнь-июль 2018 года. 

Так, мэр Тюмени Руслан Кухарук оказался на четвертом месте. Следом за ним идет глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин. Мэр Салехарда Иван Кононенко занял в списке седьмую позицию.

Как говорится в исследовании, в Тюмени начало рассматриваемого периода совпало со сменой городской власти: ушедшего на повышение Александра Моора в качестве врио сменил бывший заместитель главы тюменской администрации Руслан Кухарук. Его кандидатура в определенном смысле явилась сенсационной – даже среди чиновников мэрии эксперты насчитывали несколько более влиятельных фигур. Новый, малоизвестный и сравнительно несамостоятельный Кухарук сразу потерял в "Национальном рейтинге" несколько позиций. Однако потери эти оказались незначительными: его вхождение в должность прошло бесконфликтно; местные элиты на данном этапе отнеслись к новому мэру вполне лояльно; некоторые эксперты полагают, что Руслан Кухарук не является временным местоблюстителем кресла мэра, но после 9 сентября займёт его уже без приставки "врио".

"Руслан Кухарук мало известен жителям Тюмени, несмотря на это «пересменка власти» в областном центре прошла, на мой взгляд, спокойно и безболезненно, как для города, так и для его жителей. Работа по благоустройству Тюмени продолжилась, город также убирают, чистят и красят, вода и электричество в квартирах есть, общественный транспорт продолжает перевозить пассажиров, стройки не остановились", - заявил член Избирательной комиссии Тюменской области от ЛДПР Александр Лобов.

Результаты "Национального рейтинга" получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Стоит отметить, что рейтинг за июнь-июль 2018 года возглавил глава Казани Ильсур Метшин.

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31.07.2018 03:04 Мск | Денис Линов
05:04 Екб

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Три мэра уральских городов попали в десятку Национального рейтинга
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