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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


В ДНР готовятся запустить "Стирол" В ДНР планируется возобновить работу химического гиганта "Стирол", переведенного под внешнее управление в марте прошлого года. Детище первой пятилетки, завод в лучшие времена поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака, аммиачной селитры, различных полимеров, но еще до начала военного конфликта в Донбассе у завода начались проблемы, а в мае 2014 года он остановил работу.
30.07.2018
экономика ;
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Новости
31.07.2018 02:12 Мск (04:12 Екб)
экономика | В России | За рубежом
Россия вошла в число стран с самым дешевым бензином
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прямая линия, путин, коллаж, АЗС, бензин, лада калина, коллаж (2018) | Фото: 1 канал

Bloomberg провел исследование с тем, чтобы выяснить, в каких странах самое дешевое автомобильное топливо.
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Как выяснили аналитики агентства, самый низкий ценник на бензин в Венесуэле, где галлон (около 3,8 литра) стоит менее $0,01. На втором месте в рейтинге располагается Иран - $1,07 за галлон, замыкает тройку Кувейт ($1,31 за галлон).

В первую десятку стран с самым дешевым топливом для автомобилей попали: Нигерия ($1,57 за галлон), Египет ($1,64), Саудовская Аравия ($2,06), Малайзия ($2,07), Индонезия ($2,56), ОАЭ ($2,59) и Россия (#2,73), сообщает "Российская газета".

Напомним, из-за резкого роста цен на бензин в России правительство решило снизить акцизы и отказаться от второго повышения платежей в июле. Цены на АЗС, по данным Росстата, увеличиваться перестали.

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31.07.2018 02:12 Мск | Денис Линов
04:12 Екб

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Россия вошла в число стран с самым дешевым бензином
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