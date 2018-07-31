Россия вошла в число стран с самым дешевым бензином

Bloomberg провел исследование с тем, чтобы выяснить, в каких странах самое дешевое автомобильное топливо.

Как выяснили аналитики агентства, самый низкий ценник на бензин в Венесуэле, где галлон (около 3,8 литра) стоит менее $0,01. На втором месте в рейтинге располагается Иран - $1,07 за галлон, замыкает тройку Кувейт ($1,31 за галлон).

В первую десятку стран с самым дешевым топливом для автомобилей попали: Нигерия ($1,57 за галлон), Египет ($1,64), Саудовская Аравия ($2,06), Малайзия ($2,07), Индонезия ($2,56), ОАЭ ($2,59) и Россия (#2,73), сообщает "Российская газета".

Напомним, из-за резкого роста цен на бензин в России правительство решило снизить акцизы и отказаться от второго повышения платежей в июле. Цены на АЗС, по данным Росстата, увеличиваться перестали.