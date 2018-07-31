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30.07.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


В ДНР готовятся запустить "Стирол" В ДНР планируется возобновить работу химического гиганта "Стирол", переведенного под внешнее управление в марте прошлого года. Детище первой пятилетки, завод в лучшие времена поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака, аммиачной селитры, различных полимеров, но еще до начала военного конфликта в Донбассе у завода начались проблемы, а в мае 2014 года он остановил работу.
30.07.2018
экономика ;
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Новости
31.07.2018 02:09 Мск (04:09 Екб)
политика | В России | За рубежом
Трамп сообщил, что антироссийские санкции останутся в силе
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коллаж, США, санкции, белоголовый орлан, Трамп (2018) | Фото: Накануне.RU

Власти США сохранят санкции в отношении России в их нынешнем виде.
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Об этом заявил президент Дональд Трамп во время совместного пресс-подхода с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Последний, в свою очередь, заявил, что антироссийские санкции не должны ударять по гражданскому обществу России, а также малому и среднему бизнесу, сообщает Рамблер.

Напомним, ранее американские сенаторы Линдси Грэм и Боб Менендес объявили о работе над межпартийным законопроектом по расширению ограничительных мер против Москвы. Сообщалось, что новые санкции затронут "энергетические и финансовые сектора". Также планируется "усилить воздействие на российских олигархов и компании с участием госкапитала" и "ввести санкции касательно суверенного госдолга России".

Также в США стали готовиться к санкциям против России, которые будут касаться энергетики и киберпространства.

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31.07.2018 02:09 Мск | Денис Линов
04:09 Екб

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Трамп сообщил, что антироссийские санкции останутся в силе
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