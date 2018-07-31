Трамп сообщил, что антироссийские санкции останутся в силе

Власти США сохранят санкции в отношении России в их нынешнем виде.

Об этом заявил президент Дональд Трамп во время совместного пресс-подхода с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Последний, в свою очередь, заявил, что антироссийские санкции не должны ударять по гражданскому обществу России, а также малому и среднему бизнесу, сообщает Рамблер.

Напомним, ранее американские сенаторы Линдси Грэм и Боб Менендес объявили о работе над межпартийным законопроектом по расширению ограничительных мер против Москвы. Сообщалось, что новые санкции затронут "энергетические и финансовые сектора". Также планируется "усилить воздействие на российских олигархов и компании с участием госкапитала" и "ввести санкции касательно суверенного госдолга России".

Также в США стали готовиться к санкциям против России, которые будут касаться энергетики и киберпространства.