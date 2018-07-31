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30.07.2018
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


В ДНР готовятся запустить "Стирол" В ДНР планируется возобновить работу химического гиганта "Стирол", переведенного под внешнее управление в марте прошлого года. Детище первой пятилетки, завод в лучшие времена поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака, аммиачной селитры, различных полимеров, но еще до начала военного конфликта в Донбассе у завода начались проблемы, а в мае 2014 года он остановил работу.
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Новости
31.07.2018 01:28 Мск (03:28 Екб)
армия и ВПК | В России
В России создадут сверхтяжелый самолет на замену "Руслану"
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Самолет Руслан, Ан-124-100 (2016) | Фото: wartelegraph.ru

В России до 2027 года начнутся разработки нового сверхтяжелого самолета, который заменит Ан-124 "Руслан".
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Как сообщил вице-премьер России Юрий Борисов, эти задачи прописаны в плане научно-исследовательских работ принятой госпрограммы вооружений. По его словам, сейчас парк имеющихся лайнеров Ан-124 при модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и смене двигателей Д-18 украинского производства на российские Д-35 может эксплуатироваться до 2050 года, поэтому скорой замены "Руслану" создавать не нужно.

Как отметил Борисов, возобновление производства Ан-124 будет связано с возможностями двигателей Д-35, производством которых занимаются в Объединенной двигателестроительной корпорации.

При этом вице-премьер подчеркнул, что "ничего нового создаваться не будет, просто "отцифруем" Ан-124 с новыми двигателями", сообщает РИА "Новости".

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Объединенной авиастроительной корпорация заявили, что пока не планируют проектировать сверхтяжелый транспортник на замену Ан-124 "Руслан".

В начале июня командующий военно-транспортной авиацией РФ генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов сообщил, что в России рассматривают вопрос о возобновлении производства самого крупного и грузоподъемного самолета в мире - Ан-124 "Руслан". Кроме того, появлялась информация о том, что российская авиастроительная отрасль может модернизировать "Руслан" и возобновить его выпуск под другим брендом.

Другие новости по темам: А-124, самолет
31.07.2018 01:28 Мск | Денис Линов
03:28 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.06.2018 09:05 Мск
В ОАК заявили, что не планируют разрабатывать самолет на замену Ан-124








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В России создадут сверхтяжелый самолет на замену "Руслану"
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