В России создадут сверхтяжелый самолет на замену "Руслану"

В России до 2027 года начнутся разработки нового сверхтяжелого самолета, который заменит Ан-124 "Руслан".

Как сообщил вице-премьер России Юрий Борисов, эти задачи прописаны в плане научно-исследовательских работ принятой госпрограммы вооружений. По его словам, сейчас парк имеющихся лайнеров Ан-124 при модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и смене двигателей Д-18 украинского производства на российские Д-35 может эксплуатироваться до 2050 года, поэтому скорой замены "Руслану" создавать не нужно.

Как отметил Борисов, возобновление производства Ан-124 будет связано с возможностями двигателей Д-35, производством которых занимаются в Объединенной двигателестроительной корпорации.

При этом вице-премьер подчеркнул, что "ничего нового создаваться не будет, просто "отцифруем" Ан-124 с новыми двигателями", сообщает РИА "Новости".

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Объединенной авиастроительной корпорация заявили, что пока не планируют проектировать сверхтяжелый транспортник на замену Ан-124 "Руслан".

В начале июня командующий военно-транспортной авиацией РФ генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов сообщил, что в России рассматривают вопрос о возобновлении производства самого крупного и грузоподъемного самолета в мире - Ан-124 "Руслан". Кроме того, появлялась информация о том, что российская авиастроительная отрасль может модернизировать "Руслан" и возобновить его выпуск под другим брендом.