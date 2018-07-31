Пресс-секретарь Путина проспорил деньги, поставив на Испанию в матче против России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что проспорил своему другу, режиссеру Тиграну Кеосаяну "много денег", но пока с ним не рассчитался.

"Я, кстати, ему еще долг не отдал", - отметил Песков, взглянув на супругу Татьяну Навку, которая тоже принимала участие в интервью радиостанции "Авторадио" и в ответ на реплику супруга лишь улыбнулась.

По словам пресс-секретаря президента РФ, накануне футбольного матча Россия - Испания во время ЧМ-2018 он поставил на Испанию. При этом Песков добавил, что "радовались [победе сборной России] мы вместе". "Тигран, я отдам. Честное слово", - пообещал Песков.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Дмитрий Песков, лично присутствующий в "Лужниках" на матче Россия-Испания, сравнил ликование болельщиков национальной команды с празднованием Дня Победы в 1945 году.

Напомним, российские футболисты в серии послематчевых пенальти обыграли испанцев и впервые в истории пробились в 1/4 финала ЧМ по футболу.