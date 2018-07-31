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30.07.2018
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
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В ДНР готовятся запустить "Стирол" В ДНР планируется возобновить работу химического гиганта "Стирол", переведенного под внешнее управление в марте прошлого года. Детище первой пятилетки, завод в лучшие времена поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака, аммиачной селитры, различных полимеров, но еще до начала военного конфликта в Донбассе у завода начались проблемы, а в мае 2014 года он остановил работу.
30.07.2018
экономика ;
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Новости
31.07.2018 01:24 Мск (03:24 Екб)
политика | В России
Пресс-секретарь Путина проспорил деньги, поставив на Испанию в матче против России
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песков, угги, малиновые штаны (2016) | Фото:

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что проспорил своему другу, режиссеру Тиграну Кеосаяну "много денег", но пока с ним не рассчитался.
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"Я, кстати, ему еще долг не отдал", - отметил Песков, взглянув на супругу Татьяну Навку, которая тоже принимала участие в интервью радиостанции "Авторадио" и в ответ на реплику супруга лишь улыбнулась.

По словам пресс-секретаря президента РФ, накануне футбольного матча Россия - Испания во время ЧМ-2018 он поставил на Испанию. При этом Песков добавил, что "радовались [победе сборной России] мы вместе". "Тигран, я отдам. Честное слово", - пообещал Песков.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Дмитрий Песков, лично присутствующий в "Лужниках" на матче Россия-Испания, сравнил ликование болельщиков национальной команды с празднованием Дня Победы в 1945 году.

Напомним, российские футболисты в серии послематчевых пенальти обыграли испанцев и впервые в истории пробились в 1/4 финала ЧМ по футболу.

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31.07.2018 01:24 Мск | Денис Линов
03:24 Екб

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Пресс-секретарь Путина проспорил деньги, поставив на Испанию в матче против России
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