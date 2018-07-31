Заключенные колонии в Ярославле объявили голодовку

Заключенные исправительной колонии №8 в Ярославле, где отбывает наказание подвергшийся пыткам Евгений Макаров, объявили голодовку.

Как сообщили Накануне.RU в ярославском управлении ФСИН, группа осужденных, ранее допустивших грубые нарушения порядка отбывания наказания и содержащиеся в едином помещении камерного типа, подали заявления об отказе от приема пищи. Они требуют создания льготных условий отбывания наказания.

В колонию направлена комиссия УФСИН России по Ярославской области, приглашены представители прокуратуры, аппарата Уполномоченного по правам человека в регионе и общественной наблюдательной комиссии.

Со всеми осужденными проведены разъяснительные беседы и проведен их медицинский осмотр.

Напомним, о пытках в данной колонии сообщила "Новая Газета", опубликовав видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра. По данным издания, инцидент произошел 29 июня прошлого года. Пострадавшим оказался заключенный Евгений Макаров.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ФСИН после скандала в ИК Ярославля заявил, что проверит все случаи применения физической силы и специальных средств в колониях и СИЗО за прошедший год.