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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
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от издателя  |  комментариев: 9


В ДНР готовятся запустить "Стирол" В ДНР планируется возобновить работу химического гиганта "Стирол", переведенного под внешнее управление в марте прошлого года. Детище первой пятилетки, завод в лучшие времена поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака, аммиачной селитры, различных полимеров, но еще до начала военного конфликта в Донбассе у завода начались проблемы, а в мае 2014 года он остановил работу.
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экономика ;
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Новости
31.07.2018 00:38 Мск (02:38 Екб)
политика | Центральный ФО
Заключенные колонии в Ярославле объявили голодовку
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колония-поселения, заключенные, решетка, проволока (2016) | Фото: lotosgtrk.ru

Заключенные исправительной колонии №8 в Ярославле, где отбывает наказание подвергшийся пыткам Евгений Макаров, объявили голодовку.
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Как сообщили Накануне.RU в ярославском управлении ФСИН, группа осужденных, ранее допустивших грубые нарушения порядка отбывания наказания и содержащиеся в едином помещении камерного типа, подали заявления об отказе от приема пищи. Они требуют создания льготных условий отбывания наказания.

В колонию направлена комиссия УФСИН России по Ярославской области, приглашены представители прокуратуры, аппарата Уполномоченного по правам человека в регионе и общественной наблюдательной комиссии.

Со всеми осужденными проведены разъяснительные беседы и проведен их медицинский осмотр.

Напомним, о пытках в данной колонии сообщила "Новая Газета", опубликовав видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра. По данным издания, инцидент произошел 29 июня прошлого года. Пострадавшим оказался заключенный Евгений Макаров.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ФСИН после скандала в ИК Ярославля заявил, что проверит все случаи применения физической силы и специальных средств в колониях и СИЗО за прошедший год.

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31.07.2018 00:38 Мск | Денис Линов
02:38 Екб

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Заключенные колонии в Ярославле объявили голодовку
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