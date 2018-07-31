Суд продлил срок задержания московским сестрам по обвинению в убийстве отца

Останкинский суд в Москве продлил на 72 часа срок задержания 18-летней Кристины Хачатурян, по делу об убийстве ее отца.

Заседание проходило в закрытом режиме. Ранее на такой же срок продлили задержание еще двум сестрам : 17-летней Марии и 19-летней Ангелины, сообщает Газета.ru.

Напомним, вечером 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома по Алтуфьевскому шоссе нашли тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. По подозрению были задержаны трое его дочерей в возрасте 17, 18 и 19 лет.

В ходе допроса девушки признали вину. По их словам, у них сложились личные неприязненные отношения с отцом из-за причинения им на протяжении длительного времени "моральных страданий".