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В России могут "запретить" адыгейский сыр
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адыгейский сыр (2018) | Фото: ok.ru

Производители адыгейского сыра со всей страны столкнулись с давлением "правообладателей" из Республики Адыгея, которые через суд добиваются прекращения выпуска продукции конкурентов. Только адыгейские производители обладают интеллектуальной собственностью на изготовление адыгейского сыра – специальным документом о Наименовании места происхождения товара (НМПТ). В регионах тот же продукт производят по ГОСТу. Российские производители сыра – "Сыр Стародубский", "Умалат", ИП Агамерян, "Можайский молочный завод", ГК "Столица молока", "Рузское молоко", а также представители Московской торгово-промышленной палаты и национального союза производителей молока "СоюзМолоко" рассказали о юридической коллизии, которая "душит" их предприятия, передает корреспондент Накануне.RU.

В прошлом году производство свежих сыров в России выросло 11,9%, при этом продажи адыгейского сыра упали на 15,2%. Причиной оказалась юридическая коллизия – одновременное действие двух противоречащих друг другу документов – НМПТ "Сыр Адыгейский" и ГОСТ "Сыры мягкие. Технические условия".

Исполнительный директор национального союза производителей молока "СоюзМолоко" Артем Белов рассказал, что после ослабления рубля и введения эмбарго увеличилось потребление свежих мягких сыров. Однако в прошлом году у российских производителей начались конфликты с адыгейскими предприятиями, которые через суд пытаются прекратить производство не на их территории. При этом в Республике Адыгея производится всего 30% адыгейских сыров.

Более того, адыгейские сыровары не пользуются своей уникальностью – национальный продукт они производят не по НМПТ, а как все остальные сыроделы страны – по ГОСТу, рассказал генеральный директор ЗАО "Умалат" Алексей Мартыненко.

Требования НМПТ неосуществимы для промышленного производства, пояснила главный технолог ТНБ "Сыр стародубский" Татьяна Леонченко. В документе перечислены уникальные характеристики сыра, произведенного именно в Адыгее. Продукт должен производиться из молока коров, которые пасутся в предгорье Кавказа, а готовый сыр – прессоваться в плетенных из ветвей ивы корзинках, которая создает "фирменный" рисунок на головке сыра.

"Применение ивовых корзинок запрещено нормативными документами. Деревянные формочки плохо моются, плохо обрабатываются и могут быть источником заражения продуктов патогенной микрофлорой", – пояснила технолог.

"Как можно наплести столько корзиночек для большого производства? Все формуют в пластиковой формочке, ничего исключительного нет", – заметила уполномоченный ТНВ "Сыр Стародубский" Александра Мокроусова.

Производитель адыгейского сыра из Чувашии Вадим Агамирян добавил, что в Адыгее нет молока для производства сыра в промышленных объемах.

"Из статистических данных видно, что нет такого количества молока в Адыгее, из которого можно было бы произвести такое количество сыра", – сказал предприниматель.

Требования НМПТ не соответствуют санитарно-эпидемологическим нормам, заявил адвокат Московской коллегии адвокатов "Буторин, Гаврилов и партнеры" Андрей Гаврилов, а адыгейские сыроделы используют документ не для производства сыра, а как инструмент недобросовестной конкуренции.

"Получив разрешение наименовать продукцию как "адыгейский сыр", производители должны соблюдать все правила производства. А в нашей ситуации, по нашей оценке, они используют это право как инструмент недобросовестной конкуренции", – сказал юрист.

Значка НМПТ на адыгейском сыре, произведенном в Адыгее, потребитель не увидит.

"Вы под видом продукта "адыгейский сыр", который должен обладать специфическими качествами, связанными с его изготовлением на определенной территории и по определенной процедуре, покупаете продукт, произведенный по ГОСТу. Субъекты в Адыгее сами не производят сыр по НМПТ, но и запрещают производить сыр другим", – добавил Гаврилов.

Производители сыров попросили ФАС разрешить этот вопрос, а Роспатент – прекратить правовую охрану свидетельств, выданных адыгейским производителям. Эти свидетельства дают право на использование НМПТ, но они не используются по прямому назначению, а подменяются ГОСТом.

"Адыгее есть, чем гордиться, но эта гордость не должна ущемлять права потребителей всей России", – добавил Алексей Мартыненко.

Участники обсуждения напомнили, что адыгейский сыр хранится не более 30 суток, и если запретить его производить где-либо кроме Адыгеи, регионы останутся без привычного продукта.

При этом никаких вкусовых различий между сырами, произведенными в Адыгее и в других регионах, нет, заверили участники обсуждения.

По словам производителя сыра из Можайска, иногда сыр из Адыгеи даже уступает по качеству.

"Мы выходили на Адыгею, чтобы выпускать их сыр под нашей маркой и поставлять в сеть. Мы работали из одним из предприятий восемь месяцев, потом прекратили производство. Качество было несоответствующее, сыр уступал по качеству нашему", – рассказал он.

Сыроделы видят два решения проблемы: они предлагают изменить в НМПТ наименование сыра, произведенного в Адыгее, на "Адыгейский из Адыгеи" или его старинное название "Матэкъуае" и признать адыгейский сыр национальным сортом сыра, который можно производить на территории всей страны по ГОСТу.

Кроме того, можно расширить географию производства адыгейского сыра с учетом международного опыта применения НМПТ.

Например, Моцарелла Баффало из провинции Кампания производится только из молока черных буйволиц регионов Кампания, Лацио, Апулия, Молизе и также зарегистрирована по месту происхождения, но в отличие от России, созданный государственный консорциум занимается защитой, наблюдением и продвижением Моцареллы Баффало и других сыров из буйволиного молока. Охрана распространяется на уникальную технологию производства, особые свойства продукта и защищает конкретный сыр, при этом не запрещает производство всего сорта сыра Моцарелла по всему миру.

К спору подключились уже и власти южной республики. Министр сельского хозяйства региона Юрий Петров заявил, что Адыгея готова удовлетворить потребности всей страны в адыгейском сыре.

"Адыгея готова покрыть потребности страны в адыгейском сыре. Для этого у нас есть достаточные объемы сырья, мощности, специалисты, а главное — традиции", — сообщил Петров РИА "Новости".

адыгейский сыр(2018)|Фото: Исследовательское агентство BCGroup

адыгейский сыр(2018)|Фото: Исследовательское агентство BCGroup

Результаты исследования "Оценка известности сыра "Адыгейский" агентства BCGroup

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31.07.2018 07:25 Мск | Анна Смирнова
09:25 Екб

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В России могут "запретить" адыгейский сыр
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