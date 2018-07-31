На фестивале песни студенческих отрядов "Знаменка" пройдет конкурс, посвященный ЭКСПО-2025

Всероссийский фестиваль песни студенческих отрядов "Знаменка" вновь встретит гостей на берегу реки Пышма вблизи села Знаменское в Сухоложском районе. По оценкам организаторов, с 3 по 5 августа он соберет не менее пяти тысяч человек, сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики Свердловской области.

Помимо песен, гостей ждут спортивные соревнования: футбол, волейбол, гиревой спорт, перетягивание каната, многоборье. Впервые на фестивале пройдут состязания по минигольфу, настольному футболу и хоккею. Кроме того, для гостей фестиваля подготовлено множество творческих и художественных конкурсов: боди-арт, граффити, танцы на траве, запуск самодельных моделей кораблей и судов на радиоуправлении.

"Знаменка" в этом году будет посвящена крупнейшим событиям, проходящим этим летом в Свердловской области и России. Например, тема оформления лагерей на поляне "Логово фаната" еще раз напомнит о недавно завершившемся Чемпионате мира по футболу FIFA 2018TM. Постоянный конкурс "Парочка Знаменки" в этом году будет посвящен Всемирной выставке ЭКСПО-2025, на право проведения которой претендует Екатеринбург. По словам организаторов, участники будут изобретать новые формы вечного двигателя, машины времени и других прогрессивных устройств, которые, возможно, станут реальностью уже через некоторое время. А в завершении конкурса его участникам предстоит создать гимн ЭКСПО-2025.

Напомним, в 2017 году фестиваль "Знаменка" посетил глава региона Евгений Куйвашев, он договорился с бойцами и ветеранами свердловских студенческих отрядов о совместном продвижении заявки Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 и об участии стройотрядовцев в возведении ЭКСПО-парка на берегу Верх-Исетского пруда. Тема участия столицы Среднего Урала в борьбе за право проведения всемирной выставки стала одной из главных в разговоре лидера Свердловской области с участниками встречи, прошедшей на фестивале.

Организаторам "Знаменки" на протяжении многих лет удается сохранять преемственность поколений и поддерживать любовь к фестивалю не только среди действующих студенческих отрядов, но и у ветеранов движения, лауреатов прошлых лет, их родственников и друзей. "Знаменка" уже давно стала настоящим семейным праздником, собирающим родителей с детьми и большие компании друзей, а также местом, где некоторые встречают свою вторую половину и даже делают предложение руки и сердца.

Фестиваль "Знаменка" каждый год открывает новых талантливых музыкантов, вокалистов, авторов песен, будущих артистов. Лауреатами фестиваля в разные годы были лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, члены команды КВН "Уральские пельмени", представители юмористической газеты "Красная Бурда" Леонид Ваксман и Сергей Ольховский. Все три дня фестиваля традиционно будут насыщены музыкальными мероприятиями: в программу включен концерт лауреатов прошлых лет, конкурс авторской песни среди молодых коллективов и отдельно среди ветеранов движения, рок-концерт, викторина для любителей русскоязычных песен и выступление приглашенного коллектива.