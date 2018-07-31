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"Спор о рисунке обоев в доме, где бушует пожар": в школах могут отменить 5-балльную систему Действующая в школах пятибалльная система оценивания устарела и ее пора менять. Такое заявление сделал руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ) Виктор Болотов, которого принято считать "отцом ЕГЭ". Заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев подтвердил, что отмена пятибалльной шкалы обсуждается, но для этого необходимо повысить квалификацию учителей, "научить их оценивать компетенции учеников". По мнению экспертов, реформаторы образования опять вместо фундаментальных проблем решают декоративные.
01.08.2018
образование  |  добавить комментарий
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Пенсионная "реформа" способна похоронить "Единую Россию" Социологи сразу нескольких аналитических центров фиксируют по итогам июля снижение рейтингов как "правящей партии" в Госдуме, так и в целом падение рейтинга персоналий в исполнительной власти страны, вплоть до президента. Уже раздаются голоса в пользу полного отстранения "Единой России" от активного участия в политической жизни страны.
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политика ;
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На фестивале песни студенческих отрядов "Знаменка" пройдет конкурс, посвященный ЭКСПО-2025
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бард, гитара (2016) | Фото: 2do2go.ru

Всероссийский фестиваль песни студенческих отрядов "Знаменка" вновь встретит гостей на берегу реки Пышма вблизи села Знаменское в Сухоложском районе. По оценкам организаторов, с 3 по 5 августа он соберет не менее пяти тысяч человек, сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики Свердловской области.

Помимо песен, гостей ждут спортивные соревнования: футбол, волейбол, гиревой спорт, перетягивание каната, многоборье. Впервые на фестивале пройдут состязания по минигольфу, настольному футболу и хоккею. Кроме того, для гостей фестиваля подготовлено множество творческих и художественных конкурсов: боди-арт, граффити, танцы на траве, запуск самодельных моделей кораблей и судов на радиоуправлении.

"Знаменка" в этом году будет посвящена крупнейшим событиям, проходящим этим летом в Свердловской области и России. Например, тема оформления лагерей на поляне "Логово фаната" еще раз напомнит о недавно завершившемся Чемпионате мира по футболу FIFA 2018TM. Постоянный конкурс "Парочка Знаменки" в этом году будет посвящен Всемирной выставке ЭКСПО-2025, на право проведения которой претендует Екатеринбург. По словам организаторов, участники будут изобретать новые формы вечного двигателя, машины времени и других прогрессивных устройств, которые, возможно, станут реальностью уже через некоторое время. А в завершении конкурса его участникам предстоит создать гимн ЭКСПО-2025.

Напомним, в 2017 году фестиваль "Знаменка" посетил глава региона Евгений Куйвашев, он договорился с бойцами и ветеранами свердловских студенческих отрядов о совместном продвижении заявки Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 и об участии стройотрядовцев в возведении ЭКСПО-парка на берегу Верх-Исетского пруда. Тема участия столицы Среднего Урала в борьбе за право проведения всемирной выставки стала одной из главных в разговоре лидера Свердловской области с участниками встречи, прошедшей на фестивале.

Куйвашев, "Знаменка", фестиваль(2017)|Фото: instagram.com

Организаторам "Знаменки" на протяжении многих лет удается сохранять преемственность поколений и поддерживать любовь к фестивалю не только среди действующих студенческих отрядов, но и у ветеранов движения, лауреатов прошлых лет, их родственников и друзей. "Знаменка" уже давно стала настоящим семейным праздником, собирающим родителей с детьми и большие компании друзей, а также местом, где некоторые встречают свою вторую половину и даже делают предложение руки и сердца.

Фестиваль "Знаменка" каждый год открывает новых талантливых музыкантов, вокалистов, авторов песен, будущих артистов. Лауреатами фестиваля в разные годы были лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, члены команды КВН "Уральские пельмени", представители юмористической газеты "Красная Бурда" Леонид Ваксман и Сергей Ольховский. Все три дня фестиваля традиционно будут насыщены музыкальными мероприятиями: в программу включен концерт лауреатов прошлых лет, конкурс авторской песни среди молодых коллективов и отдельно среди ветеранов движения, рок-концерт, викторина для любителей русскоязычных песен и выступление приглашенного коллектива.


31.07.2018 16:22 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:22 Екб

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На фестивале песни студенческих отрядов "Знаменка" пройдет конкурс, посвященный ЭКСПО-2025
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