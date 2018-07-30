Центробанк отметил рост российского ВВП

Темпы роста российской экономики ускорились во втором квартале 2018 года, согласно данным Центробанка (ЦБ).

Так, исходя из опубликованной на сайте ЦБ динамики спроса и предложения, рост составил 1,8–2,2%.

Также отмечается рост инвестиций в основной капитал.

"По итогам II квартала 2018 г. их годовой темп прироста оценивается в 2,5–3,5%", — говорится в отчёте Банка России. При этом отмечается, что, с учётом высокой базы изменения запасов материальных оборотных средств, годовой темп прироста валового накопления в аналогичный период может быть отрицательным.

Кроме того, по данным ЦБ, несколько замедлился после существенного ускорения в апреле-мае рост производственной активности.

"Промышленное производство в июне сократилось по сравнению с предыдущим месяцем с исключением сезонного и календарного факторов, — поясняется в отчёте. — Сокращение выпуска в промышленности произошло за счёт снижения объёма переработки сырья".

В частности, в металлургии выпуск сократился на 21% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом, по данным Росстата, динамика производства большинства видов продукции этой сферы оставалась стабильной, за исключением алюминия и золота.