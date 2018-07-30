Минэкономразвития: ФЦП по развитию Крыма будет продлена до 2022 года

Федеральную целевую программу по развитию Крыма решено продлить до 2022 года по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщил глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Орешкин.

"Сегодня на совещании с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым, — прим.) об этом была достигнута договорённость, что программа будет продлеваться, будут появляться новые объекты", — цитирует министра "РИА Новости".

Орешкин напомнил, что первый срок (до 2020 г.) был изначально выбран как основная пятилетка, чтобы адресовать ключевые проблемы инфраструктуры, которые за последние 20-30 лет была серьёзно недоинвестирована.

"Сейчас мы начинаем постепенно входить на тот период, когда ключевые, знаковые объекты начинают сдаваться, вводиться, — отметил глава МЭР. — Постепенно всё это начинает работать на граждан России, живущих в Крыму, но понятно, что есть ещё объекты, о которых сразу не подумали. Какие-то другие проблемы появились. Как раз обсуждали, что до 2022 года эти объекты будут включены и добавлены в развитие этой программы. Будет стандартный бюджетный процесс, будем удлинять программу, делать её до 2022 года, добавим объекты уже со сроками исполнения за пределами 2020 года".