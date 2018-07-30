Путин наградил следователя по делу Улюкаева

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы в декабре прошлого года приговорил Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. Его обвинили в получении взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50%.

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За заслуги пред отечеством II степени" сотрудника Следственного комитета России (СКР), расследовавшего дело экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

"За многолетнюю безупречную государственную службу наградить Нестерова Романа Андреевича — старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР", — говорится в соответствующем указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Аналогичную награду получил генерал-майор Сергей Чернышов, расследовавший дело полковника Дмитрия Захарченко и ведущий в настоящее время расследование дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

12 апреля, как сообщало Накануне.RU, Мосгорсуд отменил запрет экс-министру работать чиновником после освобождения. При этом был подтверждён восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в размере 130 млн рублей.

Также напомним, осуждённый в России за госизмену экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь были госпитализированы в британском Солсбери с отравлением неизвестным веществом 4 марта. Власти Королевства заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим газом "Новичок", и возложили вину на Москву. В свою очередь, российская сторона называет эти обвинения "ни на чём не основанными". В конце мая посольство РФ в Великобритании потребовало от Лондона извинений.