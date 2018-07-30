Демографический перелом: население России начало убывать

Росстат подвел демографические итоги за первое полугодие. В абсолютном выражении они показали дальнейшее снижение рождаемости и стабилизацию уровня смертности. Но главным результатом стал произошедший демографический перелом: численность населения России начала убывать, и этот процесс уже не компенсируется даже миграцией.

За 6 месяцев в стране родились 783 тыс. детей, что на 38 тыс. (4,7%) меньше, чем годом ранее. Это значит, что относительный показатель, суммарный коэффициент рождаемости (СКР), тоже уменьшился, но чуть меньше - на 1-2%, так как абсолютная рождаемость дополнительно снижается за счет сокращения численности женщин детородного возраста.

По итогам первого полугодия СКР составил 1,59-1,60 ребенка на женщину по сравнению с 1,62 в прошлом году и 1,78 в 2015 году, что было максимальным результатом после распада СССР.

Из всех регионов рождаемость выросла только в Калмыкии, Ингушетии и Чечне.

Абсолютная смертность увеличилась на 0,7%, что означает дальнейший рост ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ), но очень небольшой. Согласно расчету Накануне.RU, не более 1-2 месяцев.

Отметим, что существенный рост ОПЖ россиян является одним из аргументов Правительства для повышения пенсионного возраста. По итогам года он может оказаться нулевым.

Всего за полугодие убыль населения за счет превышения смертности над рождаемостью составила 164 тыс. (годом ранее - 119 тыс.).

Миграционный прирост населения России за 5 месяцев составил 69 тыс. Это значит, что, при сохранении тех же темпов миграции в июне, общая убыль населения страны составила около 80 тыс. человек.

Напомним, в начале года Накануне.RU прогнозировало, что без роста рождаемости уже в 2018 году миграция может не покрыть убыль населения России, что и зафиксировано по итогам первого полугодия. При этом, отметим, сам миграционный прирост в нынешнем году меньше, чем в предыдущие годы.

Также Накануне.RU сообщало, что в последние два года в России реализуется низкий вариант демографического развития, который опровергает оптимистический прогноз Росстата из расчета постоянного повышения рождаемости и снижения смертности.