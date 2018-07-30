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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
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от издателя  |  комментариев: 9


В ДНР готовятся запустить "Стирол" В ДНР планируется возобновить работу химического гиганта "Стирол", переведенного под внешнее управление в марте прошлого года. Детище первой пятилетки, завод в лучшие времена поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака, аммиачной селитры, различных полимеров, но еще до начала военного конфликта в Донбассе у завода начались проблемы, а в мае 2014 года он остановил работу.
30.07.2018
экономика ;
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Демографический перелом: население России начало убывать
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инфографика, население России при увеличении продолжительности жизни до 80 лет к 2030 году (2018) | Фото: Накануне.RU

Росстат подвел демографические итоги за первое полугодие. В абсолютном выражении они показали дальнейшее снижение рождаемости и стабилизацию уровня смертности. Но главным результатом стал произошедший демографический перелом: численность населения России начала убывать, и этот процесс уже не компенсируется даже миграцией.
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За 6 месяцев в стране родились 783 тыс. детей, что на 38 тыс. (4,7%) меньше, чем годом ранее. Это значит, что относительный показатель, суммарный коэффициент рождаемости (СКР), тоже уменьшился, но чуть меньше - на 1-2%, так как абсолютная рождаемость дополнительно снижается за счет сокращения численности женщин детородного возраста.

По итогам первого полугодия СКР составил 1,59-1,60 ребенка на женщину по сравнению с 1,62 в прошлом году и 1,78 в 2015 году, что было максимальным результатом после распада СССР.

Из всех регионов рождаемость выросла только в Калмыкии, Ингушетии и Чечне.

Абсолютная смертность увеличилась на 0,7%, что означает дальнейший рост ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ), но очень небольшой. Согласно расчету Накануне.RU, не более 1-2 месяцев.

Отметим, что существенный рост ОПЖ россиян является одним из аргументов Правительства для повышения пенсионного возраста. По итогам года он может оказаться нулевым.

Всего за полугодие убыль населения за счет превышения смертности над рождаемостью составила 164 тыс. (годом ранее - 119 тыс.).

Миграционный прирост населения России за 5 месяцев составил 69 тыс. Это значит, что, при сохранении тех же темпов миграции в июне, общая убыль населения страны составила около 80 тыс. человек.

Напомним, в начале года Накануне.RU прогнозировало, что без роста рождаемости уже в 2018 году миграция может не покрыть убыль населения России, что и зафиксировано по итогам первого полугодия. При этом, отметим, сам миграционный прирост в нынешнем году меньше, чем в предыдущие годы.

Также Накануне.RU сообщало, что в последние два года в России реализуется низкий вариант демографического развития, который опровергает оптимистический прогноз Росстата из расчета постоянного повышения рождаемости и снижения смертности.

инфографика, население России при увеличении продолжительности жизни до 80 лет к 2030 году(2018)|Фото: Накануне.RU

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30.07.2018 17:45 Мск | Евгений Чернышёв
19:45 Екб

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Демографический перелом: население России начало убывать
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