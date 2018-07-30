В российской армии создано Главное военно-политическое управление

Главное военно-политическое управление создано в Минобороны РФ.

Начальником нового органа назначен бывший командующий Западным военным округом (ЗВО) Андрей Картаполов. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

"Назначить генерал-полковника Андрея Картаполова замминистра обороны РФ — начальником Главного военно-политического управления ВС РФ, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный указ вступает в силу с момента его подписания.

Андрей Валерьевич Картаполов родился в 1963 г. в ГДР.

В 1985 г. окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, в 1993 г. — Военную академию им. Фрунзе, в 2007 г. — Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил РФ.

Командовал мотострелковыми дивизиями Группы советских войск в Германии, Западной группы войск и Дальневосточного ВО.

В 2007 — 2008 гг. — заместитель командующего армией в Сибирском военном округе.

В 2008 — 2009 гг. — начштаба 22 гвардейской армии в Московском военном округе.

В 2009 — 2010 гг. — начальник управления Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил.

С мая 2010 по январь 2012 гг. — командующий 58-й армией Северо-Кавказского, затем Южного ВО.

В 2012 — 2013 гг. — заместитель командующего войсками Южного ВО.

С февраля 2013 по июнь 2014 гг. — начштаба ЗВО.

Главное военно-политическое управление впервые появилось в Красной армии после Октябрьской революции 1917 г. В период распада Советского Союза, в 1991 г., структура получила название Главного военно-политического управления ВС СССР. Основной задачей подразделения со времени основания являлась работа с морально-психологическим состоянием личного состава.