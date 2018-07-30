Маточное стадо свинокомплекса "Пермский" оценили в 159 миллионов

Маточное стадо ООО "Свинокомплекс "Пермский" оценили в 159 млн руб., с учетом НДС, сообщает "Коммерсант-Прикамье".

Общее количество голов категории "молодняк на откорме" составило 24 тыс. 422. Всего в собственности свинокомплекса числилось 84 тыс. свиней. Оценка других категорий поголовья пока не опубликована.

По данным издания, оценку проводила компания "Р-Консалдинг". Основным покупателем стада называют АО "Пермский свинокомплекс" (100% в собственности края). Однако в краевом правительстве информацию о возможной покупке пока не комментируют.