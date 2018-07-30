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В ДНР готовятся запустить "Стирол" В ДНР планируется возобновить работу химического гиганта "Стирол", переведенного под внешнее управление в марте прошлого года. Детище первой пятилетки, завод в лучшие времена поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака, аммиачной селитры, различных полимеров, но еще до начала военного конфликта в Донбассе у завода начались проблемы, а в мае 2014 года он остановил работу.
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Маточное стадо свинокомплекса "Пермский" оценили в 159 миллионов
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Пермский свинокомплекс (2017) | Фото: Пресс-служба главного федерального инспектора по Пермскому краю

Маточное стадо ООО "Свинокомплекс "Пермский" оценили в 159 млн руб., с учетом НДС, сообщает "Коммерсант-Прикамье".

Общее количество голов категории "молодняк на откорме" составило 24 тыс. 422. Всего в собственности свинокомплекса числилось 84 тыс. свиней. Оценка других категорий поголовья пока не опубликована.

По данным издания, оценку проводила компания "Р-Консалдинг". Основным покупателем стада называют АО "Пермский свинокомплекс" (100% в собственности края). Однако в краевом правительстве информацию о возможной покупке пока не комментируют.

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30.07.2018 16:30 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
18:30 Екб

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