Патриарх Кирилл назначил и.о. гендиректора "Софрино" после отставки "свечного олигарха"

Патриарх московский и всея Руси Кирилл назначил исполняющего обязанности генерального директора художественно-производственного объединения "Софрино".

Ранее сегодня, как сообщало Накануне.RU, стало известно об увольнении со всех постов предприятия Русской православной церкви (РПЦ) Евгения Пархаева, руководившего "Софрино" с 1987 года. Кроме того, по предварительным данным, после увольнения "свечного олигарха" на фабрике начались обыски.



Патриарх Кирилл и Евгений Пархаев

Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Московской патриархии РПЦ священника Александра Волкова, новым руководителем церковного предприятия стал 59-летний Григорий Антюфеев, капитан 1-го ранга запаса, действительный государственный советник 1-го класса города Москвы, профессор, доктор экономических наук, кандидат технических наук, почётный профессор МГИИТ им. Ю.А. Сенкевича, автор четырёх монографий, около 100 других научных трудов и один из создателей автоматизированных систем боевого управления Вооружёнными силами.

"Софрино" производит более двух тыс. наименований церковной продукции: здесь не только свечи, хотя за предприятием закрепилась слава именно "свечного заводика", но и иконы, мебель для приходов, облачение для священнослужителей. Предприятие, чей оборот оценивают в 2,6 млрд руб., занимается не только производством, но и реставрационными работами и разработкой проектов церквей и часовен.