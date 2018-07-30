Вслед за спасателями на место обрушения стены завода в Кунгуре придут следователи

Началась доследственная проверка обстоятельств обрушения цеха заброшенного ремонтно-механического завода в Кунгуре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

На месте происшествия работают сотрудники Кунгурской городской службы спасения. После их отъезда следователи приступят к осмотру места падения станы. Начнутся допросы, изъятия документов. Предстоит выяснить, как в здании оказался 29-летний человек, который, по предварительным данным, остается под завалами.

Напомним, частичное обрушение одного из цехов завода случилось сегодня в 11.30.