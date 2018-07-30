Власти Челябинской области продали дорожное предприятие за 500 млн рублей

Власти Челябинской области продали 100% доли в уставном капитале ООО "Предприятие по эксплуатации искусственных сооружений "РЭМЭКС", сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства имущества и природных ресурсов региона.

Торги на понижение прошли 30 июля. Стартовая цена – 1 млрд 3 млн 790 тыс. руб. В торгах участвовали две компании, победителем признано ООО "ТехноПарк", предложившее 501 млн 895 тыс. руб.

Договор купли-продажи с компанией заключат до 6 августа.

Ранее предприятие уже три раза выставляли на аукцион, но они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Добавим, что "РЭМЭКС" одно из четырех дорожных предприятий, включенных в областную программу приватизации имущества. Ранее была продана 100% доля уставного капитала ООО "Чебаркульское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог". Также планируется продать ООО "Карталинское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог" и ООО "Сосновское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог".