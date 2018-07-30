В Тюмени почтили память легендарного командарма Федюнинского

В Тюмени в день 118-летия со дня рождения возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза, Героя Монгольской Народной Республики, генерала армии Ивана Федюнинского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Транснефть – Сибирь".

В митинге памяти легендарного полководца, приняли участие первый вице-спикер регионального парламента Андрей Артюхов, и.о. главы администрации Тюмени Руслан Кухарук, ветераны, учащиеся школы №69, которая носит имя Федюнинского, и другие тюменцы.

Памятник Ивану Федюнинскому появился год назад благодаря многолетней кропотливой работе Тюменского городского клуба ветеранов и его председателя Вениамина Костоломова при финансовой поддержке "Транснефть – Сибири". Нефтетранспортное предприятие под руководством генерального директора Виктора Бронникова ведет системную работу по увековечиванию памяти выдающегося земляка.

При поддержке компании подготовлен и показан в регионе документальный фильм "Три звезды генерала Федюнинского". Картина победила на фестивале военно-патриотических фильмов "Щит России". 500 копий произведения переданы в школы Тюменской области для проведения уроков мужества. Совместно с Тюменским областным советом ветеранов и известным писателем-историком Сергеем Михеенковым "Транснефть – Сибирь" издает в серии "Жизнь замечательных людей" биографическую книгу о жизни и подвиге Ивана Федюнинского.

После торжественного возложения цветов и ружейного салюта стартовал велопробег памяти генерала. Тюменская областная федерация велосипедного спорта и "Единая Россия" с 2011 г. проводят патриотическую экспедицию "Тюменцы: дорогами побед". Каждый год участники велопробега посещают памятные места, где родились и провели годы мирной жизни солдаты и офицеры Великой Отечественной войны. Велосипедисты прошли колонной, украшенной флагами, плакатами и портретами Ивана Федюнинского, до его дома-музея в деревне Гилева Свердловской области. Они возложили цветы к его бюсту на малой родине, ознакомились с экспозицией музея и встретились с односельчанами командарма.

Напомним, талантливый полководец, верный соратник Георгия Жукова Иван Федюнинский внес огромный личный вклад в разгром армии фашистских захватчиков. В благодарность за блестяще проведенные операции и освобождение от фашистских захватчиков и японских милитаристов жители городов Волхов, Ломоносов, Кингисепп, Брянск, Карачев, Гомель, Таллин, Чойбалсан (Монголия), Фломберх (Польша) избрали Ивана Федюниского своим почетным гражданином. Трудно переоценить его роль в прорыве блокады Ленинграда. Под командованием генерал-майора Федюнинского соединения 2-й ударной армии не только остановили противника в ходе Тихвинской оборонительной операции, но и умелыми наступательными действиями заставили перейти к обороне, и вскоре блокада Ленинграда была прорвана.