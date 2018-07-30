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Протест по осени считают? Накануне.RU подготовило обзор наиболее заметных акций и митингов протеста, прошедших в российских городах 28 июля, и попыталось оценить перспективы этого социального движения.
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


В ДНР готовятся запустить "Стирол" В ДНР планируется возобновить работу химического гиганта "Стирол", переведенного под внешнее управление в марте прошлого года. Детище первой пятилетки, завод в лучшие времена поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака, аммиачной селитры, различных полимеров, но еще до начала военного конфликта в Донбассе у завода начались проблемы, а в мае 2014 года он остановил работу.
30.07.2018
экономика ;
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Новости
30.07.2018 16:06 Мск (18:06 Екб)
общество | Тюменская область
В Тюмени почтили память легендарного командарма Федюнинского
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Возложение цветов к памятнику Ивану Федюнинскому (2018) | Фото: Транснефть - Сибирь

В Тюмени в день 118-летия со дня рождения возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза, Героя Монгольской Народной Республики, генерала армии Ивана Федюнинского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Транснефть – Сибирь".
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В митинге памяти легендарного полководца, приняли участие первый вице-спикер регионального парламента Андрей Артюхов, и.о. главы администрации Тюмени Руслан Кухарук, ветераны, учащиеся школы №69, которая носит имя Федюнинского, и другие тюменцы.

Памятник Ивану Федюнинскому появился год назад благодаря многолетней кропотливой работе Тюменского городского клуба ветеранов и его председателя Вениамина Костоломова при финансовой поддержке "Транснефть – Сибири". Нефтетранспортное предприятие под руководством генерального директора Виктора Бронникова ведет системную работу по увековечиванию памяти выдающегося земляка.

Возложение цветов к памятнику Ивану Федюнинскому(2018)|Фото: Транснефть - Сибирь

Возложение цветов к памятнику Ивану Федюнинскому(2018)|Фото: Транснефть - Сибирь

Возложение цветов к памятнику Ивану Федюнинскому(2018)|Фото: Транснефть - Сибирь

При поддержке компании подготовлен и показан в регионе документальный фильм "Три звезды генерала Федюнинского". Картина победила на фестивале военно-патриотических фильмов "Щит России". 500 копий произведения переданы в школы Тюменской области для проведения уроков мужества. Совместно с Тюменским областным советом ветеранов и известным писателем-историком Сергеем Михеенковым "Транснефть – Сибирь" издает в серии "Жизнь замечательных людей" биографическую книгу о жизни и подвиге Ивана Федюнинского.

После торжественного возложения цветов и ружейного салюта стартовал велопробег памяти генерала. Тюменская областная федерация велосипедного спорта и "Единая Россия" с 2011 г. проводят патриотическую экспедицию "Тюменцы: дорогами побед". Каждый год участники велопробега посещают памятные места, где родились и провели годы мирной жизни солдаты и офицеры Великой Отечественной войны. Велосипедисты прошли колонной, украшенной флагами, плакатами и портретами Ивана Федюнинского, до его дома-музея в деревне Гилева Свердловской области. Они возложили цветы к его бюсту на малой родине, ознакомились с экспозицией музея и встретились с односельчанами командарма.

Напомним, талантливый полководец, верный соратник Георгия Жукова Иван Федюнинский внес огромный личный вклад в разгром армии фашистских захватчиков. В благодарность за блестяще проведенные операции и освобождение от фашистских захватчиков и японских милитаристов жители городов Волхов, Ломоносов, Кингисепп, Брянск, Карачев, Гомель, Таллин, Чойбалсан (Монголия), Фломберх (Польша) избрали Ивана Федюниского своим почетным гражданином. Трудно переоценить его роль в прорыве блокады Ленинграда. Под командованием генерал-майора Федюнинского соединения 2-й ударной армии не только остановили противника в ходе Тихвинской оборонительной операции, но и умелыми наступательными действиями заставили перейти к обороне, и вскоре блокада Ленинграда была прорвана.

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30.07.2018 16:06 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
18:06 Екб

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В Тюмени почтили память легендарного командарма Федюнинского
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